Neonati sepolti in giardino arresti domiciliari per la madre

(Di venerdì 20 settembre 2024) AGI -per Chiara Petrolini, 22 anni, accusata dell'omicidio di due, suoi figli, trovatineldella villetta dove vive con la famiglia a Vignale di Traversetolo (Parma). La misura cautelare è stata disposta dal gip su richiesta della Procura di Parma. La 22enne era già indagata con l'accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere e la Procura aveva già chiesto al gip la custodia cautelare che era stata respinta, ma era accaduto prima del ritrovamento del secondo neonato. Il primo bimbo è stato rinvenuto morto neldella villetta di Traversetolo (Parma), il 9 agosto scorso, sepolto in una buca. Dall'autopsia del corpicino, è emerso il fatto che avrebbe subito un colpo in testa, non si sa se volontario o accidentale, mentre veniva seppellito.