Israele attacco su Beirut | tra le vittime un comandante di Hezbollah ricercato dagli Usa

(Di venerdì 20 settembre 2024)aereo disulla periferia di, roccaforte di. Nel mirino Ibrahim Aqil, capo delle forze di élite del movimento eUsa per l’attentato alla caserma dei marines nell ‘83, che sarebbe stato ucciso nel corso dei bombardamenti. A riferlirlo è stata l’emittente ABC News, citando una fonte dell’intelligence.Leggi anche: Ansia per Biagio e Domenico Santoriello, i due fratelli sono scomparsi: l’appello sui social Una fonte vicina aha confermato all’agenzia Afp che Ibrahim Aqil, “della Forza Radwan” è stato ucciso nei raid israeliani su. “L’aereo israeliano ha ucciso ildella Forza Radwan Ibrahim Aqil, il secondo in comando della sua forza armata dopo Fuad Shukr”, ha detto la fonte.