Discarica high tech Nuova piazzola c’è l’ok Sarà pronta in estate

(Di venerdì 20 settembre 2024) Obiettivo: arrivare all’85 per cento della raccolta differenziata, ma per farlo occorrerà passare non solo da comportamenti più virtuosi ma anche da una struttura di raccolta più moderna ed efficiente. Per questo motivo, la Giunta di Casalpusterlengo ha “licenziato“, nei giorni scorsi, il progetto esecutivo per la costruzione di unapiattaforma ecologica che sostituirà, nello stesso posto, quella esistente di via Albaron la quale presenta diverse criticità non più risolvibili. Laisolaaltamente tecnologica e non solo dall’ingresso, con la posa di una sbarra che potrà essere sollevata solo con totem lettura tessere per riconoscimento e con display touch screen, ma anche dalle nuove postazioni multiraccolta che saranno completamente informatizzate e automatizzate, ognuna dotata di cinque “bocche“ per il conferimento di diverse tipologie di rifiuti.