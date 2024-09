Basket Sassari batte l’Utena e conquista la finale dei preliminari di Champions League

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 20 settembre 2024) Si è conclusa da poco la sfida tra il Banco di Sardegnae lo Juventus Utena, valevole come semideidella<7strong>. E dopo una sfida sempre davanti, ma che i sardi non hanno saputo chiudere in anticipo, arriva la vittoria che mandain, dove sfiderà i tedeschi di Bonn. Parte subito forte la squadra di, che guidata da Bendzius tocca il 7-0 dopo 2’ di gioco. È sempre il numero 20 dei sardi a dare spettacolo, segna 10 punti in 5 minuti, ma poi salgono in cattedra Sokolowski e Tambone per il +11 a tre minuti dal primo stop. Controlla ildi quarto la squadra sarda e si va al primo stop conavanti 23-14. Prova a scappare via il Banco di Sardegna a inizio secondo quarto, arrivando fino al +15, con lo Utena che fatica a restare in partita.