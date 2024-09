Assemblea Elti gli investimenti per lo sviluppo sostenibile saliti a 125 miliardi Scannapieco | Siamo al fianco delle istituzioni europee

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 20 settembre 2024) Favorire la crescita europea promuovendo le istanze degli investitori di lungo termine. È l’impegno confermato anche per il 2024 da(European Long Term Investors Association), l’associazione degli Istituti Nazionali di Promozione europei, che si è riunita a Helsinki per la sua 32esimagenerale, per la seconda volta sotto la presidenza di Dario, amministratore delegato del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti (Cdp). L’associazione ha inoltre confermato la volontà di rafforzare la collaborazione con le, lungo la strada che ha già intrapreso della promozione dellonel Vecchio Continente. Nel primo anno di presidenza di, eletto nel luglio 2023, infatti i finanziamenti dei membri dia progetti green e social sono arrivati ad oltre 125di euro, rispetto ai 100del 2022.