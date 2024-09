L’entrata di Tardelli su Rivera al terzo secondo 36 anni prima del fallo di Zappa su Kvara VIDEO

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 19 settembre 2024)disual, 36deldisuSea Cagliari ha impiegato venti secondi a entrare sulla caviglia ditskhelia (Conte in modo intimidatorio), trentaseifa Marcone impiegò tre di secondi per entrare sulle gambe di Gi. Uno dei falli più celebri del calcio italiano. Era la stagione 1978-79, si giocava Juventus-Milan. Fischio d’inizio per il Milan.oltrepassò il cerchio di centrocampo ancorche il Milan battesse, non appena la palla fu in gioco il centrocampista juventino si abbatté sue lo travolse. Per giorni si parlò di premeditazione. L’arbitro era il salernitano D’Elia che – a differenza di La Penna a Cagliari – estrasse il cartellino giallo. Quelfece molto rumore, a differenza dell’intervento didi cui non si è praticamente parlato.