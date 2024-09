Italia il maltempo devasta la regione | evacuazioni frane e strade allagate

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 19 settembre 2024), illa– ‘Evitare tutti gli spostamenti’. È questo l’appello dei sindaci. L’Emilia-Romagna fa i conti con le impietose previsioni meteo, caratterizzate da piogge e nubifragi. A Modigliana, in provincia di Forlì, “Il fiume è esploso”, ha detto in serata il sindaco, Jader Dardi, aggiungendo che la situazione rischia di essere “più grave” di quella del maggio 2023, quando il comune fu investito da numerose. ( dopo le foto) Pioggia eanche sul versante toscano, nel Mugello, dove sono caduti 170 millimetri di pioggia nelle ultime 24 ore. Oggi, 19 settembre 2024, le scuole resteranno chiuse in gran parte delle province dell’Emilia Romagna, mentre la governatrice facente funzione, Irene Priolo, invita le aziende a consentire, per quanto possibile, lo smart working.