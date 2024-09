In Emilia-Romagna la destra fa campagna elettorale non ha senso delle istituzioni | parla il sindaco di Cesena Lattuca

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 19 settembre 2024) Dopo neanche un anno e mezzo, intorna l’emergenza. Enzodi, innanzitutto qual è la situazione nel suo territorio? “La situazione sta migliorando nelche le precipitazioni, come da previsioni meteo, si stanno riducendo o addirittura fermando e questo produce un abbassamento, già riscontrato, dei livelli idrometrici dei fiumi e quindi la riduzione del rischio idraulico. Rimarrà per qualche giorno il rischio per movimenti franosi. In città, a, non ci sono state esondazioni significative, ma singoli mirati problemi come quelli elettrici. Però c’è un dato semplice da capire: i dati48 ore più intense della perturbazione, partite martedì mattina e terminate ieri mattina,no di un quantitativo d’acqua caduta da 200 a 400 millimetri. Significa tra i 3 e i 5 mesi di piogge che normalmente avvengono, concentrate in 48 ore.