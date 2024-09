Ciclismo a Viareggio nel 2025 il Meeting Nazionale di società giovanissimi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024), 19 settembre 2024 - Il campionato italiano didisi svolgerà anel, dal 19 al 22 giugno. A tale fine c’è stata l’ispezione al percorso nella zona della pineta di. Partenza ed arrivo in via Marco Polo e si toccherà anche via Zara. Ilorganizzato dalla S.C. Corsanico, prevede oltre alle prove su strada anche quelle fuoristrada che si svolgeranno all’interno della pineta. Presenti all’ispezione i dirigenti della FederMaurizio Luzzi, Roberto Fontini e Giuliana Cecconato, per il Comitato Regionale Toscana diil presidente Saverio Metti, la segretaria Laura Pampaloni, il componente la Struttura Tecnica Regionale Giuseppe Tomei, Raffaello Giannini per la S.C. Corsanico.