Champions League | L’Inter è una realtà | è scesa in campo per giocare alla pari con il City Il Bologna si prende un punto e i rimpianti

(Di giovedì 19 settembre 2024) Buona la seconda per le italiane in2024/25, con ilche all’esordio nella manifestazione pareggia zero a zero al Dall’Ara contro lo Shakhtar Donetsk eche all’Ethiad Stadium ferma il Manchesterdi Guardiola sullo stesso risultato. E proprio da Manchester arriva l’evidenza più felice per il calcio italiano:è una, in grado in un periodo di assoluta fluidità dei valori di chi primeggia di mantenersi ai vertici non solo in Italia ma anche in Europa giocandoselae anzi, facendosi per larghi tratti preferire, con uno dei primi tre club al mondo, peraltro fuori casa. Una squadra matura quella nerazzurra, che non si lascia tentare dall’affrontare la gara col piglio del par venue: arrembando con incoscienza, più che coraggio, per poi finire facilmente in balia dell’avversario.