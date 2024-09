Bambini e smartphone ciò che inquieta sono i danni sul linguaggio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) di Carmelo Zaccaria Proibire l’uso del cellulare agli adolescenti, come chiedono a gran voce gli esperti e buona parte della società civile, non sarà per niente facile e questo nonostante l’area del disagio che colpisce i nostri ragazzi e che rivela fenomeni crescenti di ansia e di depressione. Tutti gli indicatori di salute mentale tendono a peggiorare, ma ciò che preoccupa è il cronico impoverimento del loro. La tecnologia digitale, unica fonte di ispirazione dei loro sogni e delle loro ambizioni, allontana la parola, rendendola vacua, insignificante. La sua funzione non è più quella di avvicinare il prossimo, ma escluderlo.