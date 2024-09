Un colpo di Stato chi non ha vinto comanda

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 18 settembre 2024) A tre mesi dal voto la maggioranza non c’è più, da settimane in realtà. A Osimo la situazione crea imbarazzo anche a livello regionale. Il sindaco Francesco Pirani èeletto al secondo turno dopo l’apparentamento con il candidato Sandro Antonelli. Ieri il consigliere delle Liste civiche Dino Latini, fuori dal Consiglio regionale di cui è presidente, ha lasciato dichiarazioni che non lasciano spazio a dubbi: "Una vicenda che sta mettendo in difficoltà il sottoscritto che con il movimento ha contribuito a portare l’80 per cento dei voti al sindaco al primo turno. E’ undi, che chi non haè arrivato terzo assieme al sindaco e al segretario provinciale di Fratelli d’Italia hanno deciso pregiudizialmente di escludere il movimento delle Liste civiche e soprattutto di rendermi impresentabile accusandomi di cose che non esistono.