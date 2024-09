True Detective 5 torneranno anche i due personaggi di Night Country? Nuove anticipazioni

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Jodie Foster, fresca vincitrice dell'Emmy, e Kali Reis comparirannonella nuova stagione che vedrà il ritorno dell'autrice Issa López? In seguito alla vittoria agli ultimi Primetime Emmy di Jodie Foster come miglior attrice, Casey Bloys, capo della HBO, ha parlato del futuro dei protagonisti della quarta stagione di. Parlando ai microfoni di Deadline, il presidente e amministratore delegato di HBO e Max Content ha discusso di ciò che i fan possono aspettarsi dalla quinta stagione della serie antologica di successo e se questa vedrà il ritorno nel cast della Foster e di Kali Reis. "La showrunner Issa López è impegnata nella scrittura dei nuovi episodi. Non credo che ci sarà nessuno di Ennis nella nuova città in