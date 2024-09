Pensioni 2025 quali tutele ha chi é in isopensione e matura Quota 42+10 nel 2027 se cambiano le regole?

Leggi tutta la notizia su pensionipertutti

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Sta riscuotendo moltissimo successo la nostra rubrica ‘l’esperto risponde’, infatti moltissimi lettori prossimi alla pensione ma in dubbio in vista della prossima legge di bilancio che dovrebbe decretare la successiva riforma delledal, scrivono direttamente al Dott. Claudio Maria Perfetto per cercare di capire la loro sorte previdenziale e duqnue che cosa potrebbe cambiare qualora mutasse la normativa vigente. Sig. AB Cauter scrive rivolgendosi al nostro esperto, facendo domande specifiche circa un argomento che avevamo già trattato nei giorni scorsi, ossia chiede cosa potrebbe accadere a chi ha già optato per l’, ma maturerà i requisiti della Legge Fornero,solo nelnel caso di una riforma peggioraiva rispetto all’attuale calcolo misto dell’assegno.