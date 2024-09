No c' entra la famiglia Meloni | il delirio di Saviano sul caso Boccia Floris in imbarazzo | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) "La versione di Sangiuliano queer mi sento di sottoscriverla, lì non c'è stato nessun errore da parte sua. Ama quanto puoi, ama più che puoi. È da sempre la battaglia mia con Michela Murgia": Roberto, ospite di Giovannia DiMartedì su La7, lo ha detto a proposito delsollevato da Maria Rosaria, che ha portato alle dimissioni dell'ex ministro della Cultura. Il riferimento dello scrittore è al fatto che Sangiuliano avrebbe avuto una relazione sentimentale con l'imprenditrice di Pompei pur essendo sposato. "Quindi - ha poi aggiunto - difendo l'aspetto queer di Sangiuliano". Poi si è lanciato in una ricostruzione dei fatti squisitamente personale: "A parte questa nota qui, non c'niente il gossip, non c'niente la questione personale, non c'no niente i fidanzamenti e i legami sentimentali. Lì c'è una dinamica d'affari, ma è una mia congettura.