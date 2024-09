LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | Alinghi demolisce Ineos e riapre tutto Tocca a Luna Rossa

Leggi tutta la notizia su oasport

14.35aveva vinto la partenza, poi era stata superata dadopo un errore alla prima virata. Gli svizzeri rimanevano vicini e poi piazzavano un assurdo sorpasso all'inizio del primo lato di poppa, sverniciando Britannia a velocità tripla. Poi in pochi secondi guadagnavano mezzo chilometro. 14.33chiude a ben 1'23". Che legnata per i britannici, davvero dolorosa. Ma restano comunque in vantaggio per 4-2 nella serie. Certo adessoinizia veramente a crederciPiù tardi siamo curiosi di capire come andrà gara-7 e se per Ben Ainslie e compagni si sarà trattato solo di un incidente di percorso. 14.32 VINCE! Gli svizzeri accorciano incredibilmente la serie a 2-4. E lo hanno fatto dominando, piazzando un sorpasso nel primo lato di poppa a velocità tripla nei confronti di