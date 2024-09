La Norvegia è il primo Paese al mondo con più auto elettriche che a benzina | come ha fatto e cosa c’entra il petrolio

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Laè ilala contare piùche a. Ad annunciarlo è la Federazione stradale norvegese (Ofv), sulla base degli ultimi dati sulle immatricolazioni. Delle 2,8 milioni diprivate che circolano nelscandinavo, 754.303 sono, contro le 753.905 alimentate a. I veicoli diesel restano di gran lunga i più numerosi, con poco meno di un milione di unità, ma le proiezioni sembrano indicare che saranno superati dalleentro il 2026. Per quanto riguarda le ibride, infine, si contano circa 350mila veicoli in circolazione. Il confronto con l’Europa La, che non fa parte dell’Unione europea, si avvia a diventare ilalcon una flotta didominata dall’elettrico. Da gennaio ad agosto del 2024, il 94,3% delle nuove immatricolazioni riguardava vetture totalmente