Concordato Preventivo Biennale approfondimento per commercialisti e contabili a Caserta

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoPresso l’Ordine dei Dottorie degli Espertidisi è tenuta la giornata diprofessionale sul “”. Un appuntamento che ha visto una grandissima affluenza da parte dei professionisti. Affollata, infatti, oltre ogni aspettativa la sala convegni. L’incontro è stato aperto dai saluti del presidente dell’Ordine Pietro Raucci. Quindi la relazione di Maurizio Tozzi, dottore commercialista, pubblicista. Dopo una panoramica sul D.lgs 13/2024 che disciplina ile del decreto correttivo 108/2024, con il relatore sono stati approfonditi i requisiti di accesso sia per i soggetti ISA che per i forfettari e le nuove cause di esclusione e/o cessazione. E ancora, la nuova modalità di tassazione del reddito incrementale e di calcolo degli acconti.