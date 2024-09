Canale 5 il trionfo turco di Endless Love ? Che schiaffo alla sinistra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Vi proponiamo "Teleraccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE () In una domenica caratterizzata dagli echi inquietanti dell'ennesimo attentato a Donald Trump ma anche dai successi di Luna Rossa e dell'Italia tennistica in Coppa Davis e dallo stop dell'Inter a Monza, a trionfare in tv sono le soap turche di5. Per noi che amiamo i racconti popolari e aborriamo l'elitarismo dellache, incapace di convincere gli elettori, ricorre a violenza e altre armi per delegittimare gli avversari politici, le soap opera sono una efficace forma di narrazione che intercetta un target disprezzato dSchlein and company e da tutti i loro “amici”. Nel pomeriggiosupera 2 milioni di teste e il 18% di share con tre puntate incentrate sulle indagini del protagonista Nihan sulla morte del fratello Ozan.