Tumori crescono forme aggressive in giovani donne | stili di vita sotto accusa

(Di martedì 17 settembre 2024) Milano, 16 set. (Adnkronos Salute) – Sempre più casi diaggressivi nelle, come il cancro al pancreas, ma anche allo stomaco o al colon-retto e mieloma. Uno studio promosso e coordinato dall’Istituto nazionaleRegina Elena (Ire) di Roma e dall’Istituto di biochimica e biologia cellulare del Consiglio nazionale delle ricerche (Ibbc-Cnr), pubblicato sulla rivista ‘Bmc Medicine’ del gruppo Springer Nature, evidenzia “un significativo aumento dell’incidenza diaggressivi” nelle under 35. Un trend probabilmente legato alla diffusione didipoco sani, ipotizzano gli autori. Al lavoro hanno collaborato anche l’Istituto per le applicazioni del calcolo ‘Mauro Picone’ del Cnr e l’Unità di Biostatistica, epidemiologia e sanità pubblica dell’università di Padova.