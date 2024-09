Pelle gli scarti diventano compost Ci pensano Archa ed Herambiente

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 17 settembre 2024) di Carlo Baroni PISA Un fine vita circolare e a bassissimo impatto. Biodegradabile come buccia di mela. Quindi interamente riciclabile attraverso ilaggio, come qualsiasi scarto alimentare. Ma non stiamo parlando di mele. Ma di. E’ questa la prospettiva più circolare per il trattamento deglidel distretto di Santa Croce, un settore sempre più attento alla sostenibilità della filiera. Com’è possibile? Da un lato, c’è il laboratoriodi Pisa che ha messo a punto un protocollo depositato all’European Union Intellectual Property Office che definisce le analisi che permettono di ottenere la certificazione (e il relativo marchio) di "Biodegradable andable Leather" per le pelli prodotte con processi ecologici.