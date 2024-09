Neonati sepolti a Traversetolo nuovo sopralluogo dei Ris | si scava ancora nel giardino della villetta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 17 settembre 2024) Parma, 17 settembre 2024 –dei carabinieri del Ris nelladegli orrori di Vignale di. I militari sono arrivati poco dopo le 12.30 insieme alla pm incaricata del caso Francesca Arienti e ad un medico legale. Sul posto anche l’avvocato Nicola Tria del foro di Reggio Emilia, difensore di Chiara Petrolini, la studentessa 22enne accusata dei reati di omicidio volontario e occultamento di cadavere. Indossate le tute bianche per non contaminare l’area, tutta sotto sequestro, il gruppo si è diretto sul retro dell’abitazione dove si trova la porzione didove lo scorso 9 agosto è stato scoperto, semi-sepolto, il corpicino di un neonato. Un maschietto, nato vivo dopo circa 9 mesi di gestazione, ha in seguito accertato l’esame autoptico, e di cui la giovane ha ammesso di essere la madre - come poi confermato dall’esame del Dna.