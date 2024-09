Hockey pista l’Italia ha la meglio sul Cile nella seconda partita dei Mondiali femminili

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 17 settembre 2024) Una vittoria sofferta.femminile ruggisce ancora ai2024 di, in corso di svolgimento a Novara. Nel secondo match del Gruppo B infatti, le azzurre hanno superato il3-2. Match teso e sofferto per Lapolla e compagne. Le sudamericane infatti passano dopo meno di cinque minuti con Munoz, ma Orsato è pronta in meno di due minuti a griffare il punto del pari. Il primo tempo è giocato a buon ritmo: a cinque giri di lancette dalla fine è ancora Munoz a marcare, l’1-2 con cui ilva al riposo.ripresaè chiamata a ribaltare il punteggio. E ci riesce: pareggio sul 2-2 di Lapolla su rigore dopo meno di dieci minuti del secondo tempo, poi zampata vincente di Ghirardello ancora dal dischetto per il punto del 3-2 che manda davanti le ragazze di Massimo Giudice.