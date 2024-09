Festa del Borgo 2024 | ‘Piccoli Artigiani’ crescono con Confà il villaggio-laboratorio di Confartigianato Bergamo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 17 settembre 2024) Una giornata all’insegna della creatività e del divertimento per tutti i bambini e le bambine è in programma domenica 22 settembrealla XIV edizione delladel, l’evento tradizionale promosso dall’associazione ‘Le Botteghe diPalazzo’. Nel cuore diPalazzo, in Piazza Sant’Anna, verrà allestito ‘’, ilinterattivo dei mestieri artigiani ideato e realizzato daImprese, che sarà un’occasione unica per avvicinare i più piccoli al mondo dell’artigianato attraverso laboratori gratuiti dove potranno cimentarsi con vari mestieri e scoprire il piacere di creare con le proprie mani.