Banca Valdarno Milandri è direttore

(Di martedì 17 settembre 2024) Marcoè il nuovomercato di. E’ stato nominato dal consiglio di amministrazione. L’obiettivo, come ha ricordato l’istituto di credito, è quello di rafforzare ulteriormente il posizionamento commerciale, sviluppando nuove strategie e offerte di prodotti e servizi dedicati alla clientela retail e corporate. "Un importante investimento che laha deciso di sostenere – precisa ilgenerale Stefano Roberto Pianigiani – per supportare i nostri soci e clienti con strumenti in linea con le esigenze di un mercato in continua evoluzione. Con la nomina di Marco, che ha un’esperienza maturata nella gestione delle filiali più importanti della, sviluppiamo ulteriormente quel percorso consulenziale su cui in questi anni abbiamo puntato molto".