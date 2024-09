Tennis | Matteo Berrettini incorona il suo leader | Lo seguo

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 16 settembre 2024) Una grande amicizia che è scaturita, ovviamente, da una passione in comune: il. Tante le battaglie che i due connazionali hanno combattuto sulle varie superfici del movimento sportivo della racchetta internazionale e tante le sfide che hanno giocato fianco a fianco durante la Coppa Davis. Jannik Sinner erappresentano la certezza e la speranza di un bel lieto fine del nostro: il primo è il numero uno del mondo dopo aver alzato, anche, il trofeo degli US Open battendo in finale Taylor Fritz; il secondo è il “vecchio faro azzurro” della disciplina che sta progressivamente cercando di ritornare ai fasti del passato. Per adesso, però, ilassoluto e fonte d’ispirazione dello squadrone italiano è l’altoatesino. Parola del romano.