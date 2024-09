Serie B Il Brescia vola alto | Possiamo fare grandi cose

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Tanto lavoro e un gruppo molto compatto sono alla base della partenza lanciata del. Le Rondinelle, che pure potrebbero essere ancora più insenza la battuta a vuoto di Reggio Emilia, non solo hanno colto risultati importanti (con tre vittorie in cinque partite), ma, soprattutto, hanno messo in mostra chiare idee di gioco e una identità ben precisa. Alla base, la mano di un allenatore esperto come Rolando Maran, ma anche la volontà dei giocatori che sono decisi a dare tutti insieme il massimo pervedere tutto il loro valore dopo le ultime, tribolate stagioni. In questo senso è giusto guardare ai due prossimi impegni con Pisa e Cremonese, allenate dagli ex “Pippo“ Inzaghi e Giovanni Stroppa, per verificare in modo importante le qualità e le ambizioni della compagine biancazzurra.