La storia di On dalle Alpi svizzere a Milano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Quello delle sneaker non è un mondo semplice. È fatto di tradizioni, grandi nomi e una serie di ostacoli da superare prima di poter ambire a uno spazio nelle scarpiere degli appassionati. On in qualche modo c’è riuscito. Anzi, il brand svizzero l’ha fatto scegliendo un’altra strada, diversaaltre ma fedele alla sua missione: accendere lo spirito umano attraverso il movimento. «Ogni scarpa è progettata per far coesistere prestazioni, funzionalità e stile, mantenendo un’alta attenzione ai dettagli», mi ha spiegato Bianca Pestalozzi-Houchangnia, On General Manager EMEA, in occasione dell’apertura dello store del marchio a. Il nuovo store di On aJoe ClarkJoe Clark «Per noi si tratta di un grande passo», ha continuato. «Non parliamo solo della capitale della moda, ma anche di un polo culturale che fonde innovazione e tradizione.