Evitare il flop del concordato biennale | così la maggioranza prepara un nuovo condono per gli evasori

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 16 settembre 2024) Il centrodestraunregalo per le partite Iva, che aderiranno alpreventivo. Oltre alla flat tax sul reddito aggiuntivo dichiarato rispetto allo scorso anno, i soggetti che stringeranno il patto con il fisco potranno servirsi del ravvedimento operoso, per le dichiarazioni dal 2018 al 2023, pagando una cifra molto inferiore a quanto effettivamente dovuto, sulle somme fino a ora nascoste al fisco. Un vero e proprio colpo di spugna, che laimmagina pur di assicurarsi le risorse necessarie a far quadrare i conti della manovra.