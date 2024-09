Chiellini è il primo segnale andreagnelliano di Elkann hai voglia a dire che non invade l’area di Giuntoli

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 16 settembre 2024)è ildi, haiche nondiDice Leonardo Bonucci: “Non è una sorpresa vederlo lì”. Non è una sorpresa. Ma è una boccata di ossigeno. Giorgioritorna alla Juve con i galloni del dirigente ma senzaresportiva, capitanata da Cristiano, tengono a precisare i cronisti che seguono minuto dopo minuto le azioni di Madama. Tutti sanno però che non sarà così. Perché “Giorgione” con o senza turbante è più di un dirigente semplice. “Chiello” è lo juventinismo in purezza, è il “finoallafine”, è quasi un “Del Piero” nell’immaginario collettivo del tifoso di Madama, ed è – duole dirlo agli appassionati del genere – l’espressione massima del risultatismo. Non è dato sapere cosa succederà adesso. Se lo rivedremo allo Stadium vicino o lontano da