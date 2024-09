Un’altra tragedia sulle montagne valtellinesi | perde la vita escursionista trentenne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 15 settembre 2024) Piateda (Sondrio), 15 settembre 2024 – Si è conclusa nel peggiore dei modi, questo pomeriggio, l’escursione ad alta quota per una giovane donna di trent’anni, appassionata di montagna, che aveva scelto di trascorrere la domenica organizzando una camminata sul monte del Forno, in Alta Valmalenco al confine fra l’Italia e la Svizzera, la cui cima raggiunge i 3.200 metri d'altezza. La donna ha improvvisamente perso l’equilibrio ed è precipitata. Nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi, ogni tentativo di salvarle lasi è rivelato inutile. È il secondo incidente in meno di ventiquattr’ore, quello di oggi,della Valtellina. Ieri, sabato 14 settembre, nel territorio di Piateda, are laErmanno Molin Pradel, architetto di 57 anni residente a San Donato, hinterland milanese.