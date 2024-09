Turismo motore dell’Eurozona | la periferia rialza la testa

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 15 settembre 2024) Nella stima finale la crescita del PIL nell’area euro per il secondo trimestre del 2024 è stata rivista al ribasso di 10 punti base, allo 0,2% su base trimestrale. La domanda interna, nel frattempo, si è contratta: su base trimestrale i consumi delle famiglie sono diminuiti dello 0,1% e gli investimenti fissi del 2,2%. La spesa pubblica è cresciuta dello 0,6% su base trimestrale. Il commercio netto, nel frattempo, ha contribuito con +0,5 punti percentuali alla crescita del PIL. È quanto rileva Nomura nel report “Tourism is keeping the euro area afloat”. I dati suggeriscono che la maggior parte del contributo del commercio netto proveniva dalle esportazioni di servizi (, in particolare). Sembra quindi che ilstia mantenendo a galla l’area dell’euro. Un trend che, secondo le stime di Nomura, proseguirà nel terzo trimestre del 2024.