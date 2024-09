Morto Luca Salvadori | incidente fatale per il pilota e youtuber in una gara in Germania

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 15 settembre 2024) La notizia della tragica morte delitalianoha sconvolto il mondo del motorsport., 32 anni, è deceduto sabato a Frohburg, in Sassonia, mentre partecipava come wildcard alla tappa dell’International Road Racing Championship (IRRC) 2024 nella categoria Superbike. Nato a Milano nel 1992, ilaveva deciso di prendere parte alle competizioni su strada per prepararsi al suo sogno più grande: partecipare al Tourist Trophy sull’Isola di Man, l’evento più prestigioso del settore.Leggi anche: Muore a 29 anni Michaela DePrince, étoile del Boston Ballet Perdita inestimabileera conosciuto non solo per le sue abilità come, ma anche per la sua presenza online, dove condivideva con passione esperienze e consigli legati al mondo delle moto.