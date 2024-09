Lazio-Verona | Baroni sfida il suo passato probabili formazioni e orari tv

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) Roma 15 settembre 2024 - Il tempo delle correzioni, degli aggiustamenti e dei ritocchi è finito. La pausa per le Nazionali ha permesso alledi Serie A di operare i primi cambi di rotta e le prime evoluzioni delle varie, in attesa di vedere il delinearsi delle gerarchie di forza tra le varie squadre, intanto è il momento di tornare a cacciare i tre punti.lo faranno in un incrocio che lega le due squadre trae presente nelle storie di tanti dei protagonisti che saranno in campo domani sera, lunedì 16 settembre. Negli ultimi anni infatti tante delle personalità che domani saranno in campo e non solo hanno percorso la strada che lega la Capitale alla città di Romeo e Giulietta.