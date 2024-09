Cagliari-Napoli 0-4 Conte | Stiamo crescendo questa squadra non amava sporcarsi le mani

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 15 settembre 2024) “in termini di cattiveria e determinazione, ho un gruppo di ragazzi perbene che hanno capito come voglio che si lavori. Questo è un campo molto difficile, abbiamo iniziato però subito molto bene anche se l’interruzione alla mezz’ora ha agevolato più loro che noi. All’intervallo abbiamo rivisto un po’ di situazioni, come quella dei duelli a tutto campo,sto nel quale dobbiamo ancora crescere”. Lo ha detto l’allenatore del, Antonio, dopo la roboante vittoria sul campo del: “Lukaku e Kvaratskhelia? Romelu l’ho voluto fortemente, sempre nel corso della mia carriera, perché si tratta di un giocatore atipico, forte fisicamente e nella progressione. La sua condizione non è ancora ottimale, però si tratta di un calciatore fondamentale per noi e che già oggi ha fatto molto bene, con grande predisposizione.