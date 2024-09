Cade mentre fa motocross | ragazza di 17 anni ferita alla schiena

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 15 settembre 2024) Ponzano di Fermo, 15 settembre 2024 – Doveva essere una giornata divertimento per unadi 17che aveva raggiunto il circuito di Ponzano di Fermo per una gara di. Invece, si è trasformata in un dramma a causa di una brutta caduta che l’ha costretta al ricovero in ospedale. Erano da poco passate le 10 di questa mattina quando la crossista stava girando in sellasua moto e, per cause ancora in corso d’accertamento, ha perso il controllo del mezzo durante un salto, finendo per schiantarsi al suolo. I responsabili del circuito hanno immediatamente lanciato l’rme e sul posto sono tempestivamente intervenuti i sanitari della Croce Azzurra di Porto San Giorgio, che hanno medicato e stabilizzato la 17enne sul posto.