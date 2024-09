Il Napoli Primavera comincia male

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 14 settembre 2024) Ilcompie una falsa partenza. Alla 1ª giornata di2 contro il Frosinone subisce una sconfitta per 0-2. Brutto esordio per gli uomini di Dario Rocco tra le mura amiche dello Stadio Piccolo di Cercola. La formazione partenopea ripartiva con l’obiettivo di centrare la promozione e tornare in1; nella scorsa annata la formazione azzurra terminò la propria corsa al terzo posto nella stagione regolare ma, ai play-off, il proprio percorso terminò immediatamente sconfitti dall’Udinese ai calci di rigore. Discorso inverso per il Frosinone allenato da Leandro Greco; i ciociari sono retrocessi la passata stagione dal campionato1., due reti che fannoIl primo goal dei ciociari nasce sugli sviluppi di una punizione dalla sinistra: arriva Grosso dopo la ribattuta di Sorrentino.