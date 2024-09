Si tratta di una tendenza fitness esplosa di recente su TikTok ma già nota a molti sportivi Quali sono i benefici del retro walking? E come praticarlo senza correre rischi? Ecco tutto quello che c’è da sapere

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 13 settembre 2024)accade ormai sempre più spesso, a rendere il, alias la camminata all’indietro, una delle tendenzepiù popolari è stato di. Sulla celebre piattaforma social, infatti, ormai da mesi, spopolano video dedicati a questo tipo di allenamento. Un’idea bizzarra? In realtà,social a parte, sidi un esercizio praticato spesso da, calciatori in primis, per migliorare le prestazioni e aumentare la forza muscolare. Un esercizio che, con qualche accortezza, può essere praticato da tutti (o quasi), condiversi rispetto a quelli della classica camminata.