Ritorna il Barbarossa Tre giorni a tavola Un viaggio nel tempo con l’imperatore

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 13 settembre 2024) Federico I di Svevia, per tutti il, torna camminare per le strade di Medicina da oggi fino a domenica sera. La rievocazione storica organizzata dalla Pro Loco e dal municipio, giunta all’edizione numero 34, è patrocinata dalla Regione e della Città Metropolitana. Un evento che quest’anno rientra anche nel progetto di valorizzazione del territorio ‘Terre & Motori’ promosso da Con.Ami. Un salto indietro nelper rispolverare le gesta di quel sovrano che con la Bolla del 13 maggio 1155 prese l’abitato sotto la sua protezione dopo il dominio felsineo. L’inizio di un periodo davvero prospero per i medicinesi fino al successivo annullamento di tutti i benefici per volere di Papa Benedetto XIV. Così il centro storico di Medicina si calerà ancora una volta nella magica atmosfera medioevale grazie all’arrivo di duemila figuranti per ravvivare piazze e vie.