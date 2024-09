Pattarello al 90’ fa respirare l’Arezzo Legnago Salus ko

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Arezzo, 13 settembre 2024 – Una boccata d’ossigeno. Quella che ha respiratoproprio sui titoli di coda contro il. Un rigore di(fin il peggior in campo) al minuto 89 regala agli amaranto tre punti di platino per classifica e morale dopo le due sconfitte contro Vis Pesaro e Pineto. Ma quanta fatica per piegare i veneti, modesti come la loro classifica. Al di là del risultato una prestazione abulica, monocorde e confusionaria quella mostrata dal cavallino. La speranza che questo successo possa dare la scossa, ma per ambire a posizioni di vertice servirà ben altra cifra tecnica e agonistica. Per uscire dal momento difficile Troise torna al 4-3-3 e riporta Renzi a centrocampo nel terzetto completato da Mawuli e Chierico, quest’ultimo alla prima da titolare. Dietro conferma per Gigli e Del Fabro con Lazzarini che si piazza a destra.