Parco del Delta in bici alla scoperta della natura

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 13 settembre 2024) COMACCHIO Nell’ambito del progetto di promo-commercializzazione turistica "Vacanze,e Cultura 2024", recentemente tour operator esteri sono stati a Comacchio per conoscere la città lagunare il territorio. Si tratta del "Fam trip", vero e proprio viaggio di familiarizzazione, che dal 6 al 9 settembre ha interessato i territori di Comacchio e Ferrara. Il programma, rivolto a tour operator di Polonia, Repubblica Ceca, Germania e Paesi Bassi, ha coniugato visite guidate nel centro storico, esperienze all’aria aperta e alcune tappe in siti d’eccellenza del nostro territorio come il MuseoAntico, la Casa Museo Remo Brindisi, la Manifattura dei Marinati.