Oceania 2 | Dwayne Johnson vuole che Maui rappresenti una sfida alla mascolinità

(Di venerdì 13 settembre 2024)2:cheuna2 è finalmente in arrivo e i fan della Disney non potrebbero essere più entusiasti di immergersi nuovamente nel mondo di Vaiana,e Hei Hei nel corso dell’anno. Se da un lato il cast principale tornerà per un’altra avventura, dall’altro il sequel si addentrerà in un nuovo territorio con ciascuno di questi personaggi, e lo stesso vale per il semidio preferito da tutti,. In un’intervista con Entertainment Weekly, la co-regista Dana Ledoux Miller e l’interprete del personaggiohanno parlato di alcuni aspetti che il film esplorerà con. Una delle nuove sfide che il semidio dovrà affrontare in2 sarà quella di mostrarsi vulnerabile e di chiedere aiuto, un aspetto cheritiene importante sottolineare in termini di