La Russia produce un nuovo super drone con l’aiuto della Cina

(Di venerdì 13 settembre 2024) I droni hanno cambiato il modo di fare la guerra e il loro “laboratorio” è stata l’Ucraina. Sia i difensori sia gli invasori hanno acquistato, utilizzato e anche sviluppato modelli sempre più innovativi e letali: dal classico “sparatore” al lanciafiamme, passando per i droni suicidi. Proprio in quest’ultima categoria, laha registrato un deciso passo avanti. Secondo una rivelazione esclusiva dell’agenzia Reuters, Mosca ha sviluppato unkamikaze grazie a motore e componenti forniti dall’altro grande impero che spaventa l’Occidente: la. Una notizia inedita, che però conferma la già nota cooperazione fra Cremlino e Repubblica Popolare in funzione anti-americana.