Kelsey Grammar conferma la possibilità di tornare nei panni della Bestia dopo The Marvels

(Di venerdì 13 settembre 2024)ladineiTheMentre un reboot degli X-Men è (finalmente) in fase di sviluppo, i Marvel Studios hanno anche riportato diversi attori dell’ormai defunto franchise20th Century Fox per riprendere i loro rispettivi ruoli nel MCU. Di recente, Hugh Jackman è tornato per Deadpool e Wolverine, e abbiamo anche visto Sir Patrick Stewart neidel Professor Charles Xavier in Doctor Strange nel Multiversofollia ein quelli dinella scena post-credits di The. Nello stinger, Monica Rambeau (Teyonah Parris) si risveglia in un laboratorio medicoessere rimasta intrappolata in una realtà alternativa in seguito alla sua battaglia con Dar-Benn e trova al suo fianco la defunta madre Maria (Lashana Lynch).