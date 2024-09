Il governo vuole neutralità nelle scuole a partire dal gender | quanto allarmismo su ciò che non esiste

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Una caratteristica comune a tutti i governi di estrema destra che si dicono “sovranisti” è la limitazione della sfera dei diritti. Non solo delle donne, ma anche delle persone Lgbt+. È successo in Ungheria e in Polonia, d’altronde. In Italia l’attuale maggioranza – incapace di ottenere risultati concreti, travolta da scandali e funestata dall’inadeguatezza della sua classe dirigente – non poteva fare eccezione. Facciamo un passo indietro: ai tempi del ddl Zan, io ricordo molto bene Giorgia Meloni all’opposizione. E cosa urlava verso i banchi della sinistra, con l’eleganza e la gentilezza che la contraddistinguono: i veri problemi erano altri. Ora che è al potere, la sua maggioranza passa il tempo a pensare alla comunità arcobaleno. Poco prima, in estate, si voleva invece vietare di declinare al femminile i nomi di professione. Quando si dice “le priorità”.