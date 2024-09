Grandi eventi ecco la ripartizione Dalla Giunta 200mila euro di fondi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 13 settembre 2024), laripartisce i contributi di maggiore entità e individua le linee guida per il bando riservato alle iniziative minori per un totale di. "Il settore del turismo e del suo indotto – si legge nella delibera relativa alladeiper i- costituisce un’importante componente dell’economia cittadina e contribuisce alla promozione dell’immagine e della notorietà della città. Tra le attività che sostengono e favoriscono lo sviluppo del settore ci sono le manifestazioni di varia natura (culturale, sportiva, sociale folkloristica, ecc.) organizzate da soggetti diversi in collaborazione con l’amministrazione comunale, in grado di richiamare l’attenzione e la partecipazione della comunità locale e del pubblico esterno e di concorrere alla promozione della notorietà della città.