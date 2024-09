Golf | USA dominanti sull’Europa nella prima giornata di Solheim Cup 2024

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 13 settembre 2024) Dominio totale del team USAdiCup. La sfida tra Europa e Stati Uniti al femminile, in quel del Robert Trent JonesClub di Gainesville, in Virginia, si chiude con un sonoro 6-2 da parte della squadra a stelle e strisce nei confronti di quella europea, subito chiamata agli straordinari domani se vorrà avere un minimo di speranza di ribaltare la situazione alla domenica. Per l'Europa i foursome (due coppie giocano la stessa palla) si chiudono con una situazione quantomeno particolare nel suo essere sfavorevole. Tutti i confronti vinti dagli USA, infatti, si chiudono sul 3&2 a favore delle americane, mentre in casa europea c'è il 2 up di Emily Kristine Pedersen e Maja Stark su Ally Ewing e Jennifer Kupcho.