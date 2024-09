Giornata Mondiale della Merenda tre idee di ricette sia dolci che salate

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 13 settembre 2024) Morato, con il supportodott.ssa Manuela Mapelli, celebra l’importanza di concedersi questo prezioso momento, utile per il benessere sia fisico che mentale Settembre è il mese dei nuovi inizi, il momento in cui le città si risvegliano dopo la quiete estiva e si ritorna alle abitudini quotidiane. Gli uffici si rianimano, i bambini tornano a scuola, e le giornate si riempiono di impegni. In mezzo a questa frenesia ritrovata, gli italiani non dimenticano di concedersi un attimo di pausa. Tra le tradizioni più radicate, laemerge come un momento di ristoro indispensabile: un piccolo lusso quotidiano per ricaricare le energie. È proprio per celebrare questo rito che il 17 settembre si festeggia la, ricordando l’importanza di prendersi una pausa, dolce o salata, per affrontare con slancio il resto