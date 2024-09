Fiumicino dialogo fra Amministrazione e balneari per la riqualificazione del litorale

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 13 settembre 2024), 13 settembre 2024 – Si è svolto presso gli uffici comunali, un incontro tra l’comunale ed i rappresentanti della categoria dei, focalizzato sulladele sulla pianificazione di interventi volti a garantire servizi essenziali per una fruizione sicura e completa del pubblico demanio. Si è discusso inoltre della visione futura dele degli investimenti necessari per migliorare l’area costiera, con l’obiettivo di favorire non solo turisti e fruitori delma anche la collettività locale. A conclusione della riunione, il sindaco, Mario Baccini, ha annunciato l’istituzione di un tavolo tecnico permanente, che vedrà la partecipazione di rappresentanti della categoria e tecnici dell’comunale.