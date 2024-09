Dramma Sinner | furia inarrestabile

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 13 settembre 2024), l'ex collega prende le difese di Jannik e attacca senza nessuna possibilità di commento. La

Non si fermano le polemiche attorno a Jannik. Anche perché la Wada ancora non ha preso una decisione nel merito della questione Clostebol: intanto, lui, un peso se lo è tolto, rendendo pubblico tutto quello che gli stava succedendo. Ma la storia non è finita, purtroppo.(Lapresse) – Ilveggente.it

La questione lo sappiamo ha acceso gli animi, con molti commentatori e anche ex tennisti che hanno preso la parola sulla questione accusando, chi di dovere, di adottare due pesi e due misure sulla questione. non si è scomposto, ha continuato a lavorare e a dire la propria. E ha vinto, rispondendo sul campo a tutte le accuse. Certo, qualcuno come Kyrgios ci è andato davvero giù pesante e anche in maniera del tutto inopportuna.